Rifiuti in Sicilia, il piano sarà varato a breve. Il ministro Costa: “No ai termovalorizzatori”

Dopo tante peripezie, indagini giudiziare, diversi governi regionali, quello di Cuffaro, Lombardo e Crocetta che dovevano approvarlo, sarà varato a breve il nuovo piano regionale rifiuti. Il ministro dell’ambiente, Sergio Costa, ha inviato una lettera a Nello Musumeci con la quale lo invita ad avviare una gestione dei rifiuti sostenibile e che escluda la termovalorizzazione, con sistemi di smaltimento meno impattanti per l’ambiente e meno emissivi, limitando il ricorso alla discarica ai soli scarti non altrimenti valorizzabili.

«Contrariamente a quanto qualcuno calunniosamente va ribadendo da giorni», scrive Costa il ministero dell’Ambiente è contro gli inceneritori, non per motivi ideologici, ma per ragioni tecniche, come viene spiegato nella lettera. «Una corretta applicazione dell’economia circolare», aggiungono, «comporta anche una drastica riduzione della quota di rifiuti smaltiti in discarica e con l’incenerimento, con un progressivo superamento di questi …









