Rapine, incendi, botte ai familiari: a processo ragazzino di Marsala di soli 17 anni 

Per usare un eufemismo: una peste.

Un ragazzo “terribile”. Una vera peste soprattutto per i familiari. Ma non solo. E’ un 17enne marsalese di origine tunisina (J.H.) che adesso è finito sotto processo davanti il Tribunale per i minorenni di Palermo con le accuse di maltrattamenti in famiglia, danneggiamento con incendio e tentata rapina.

Il giovane, difeso dall’avvocato Vito Cimiotta, è stato allontanato dal nucleo familiare e posto in una comunità (“La Fenice”) in provincia di Caltanissetta.

Secondo l’accusa, fino allo scorso ottobre, avrebbe ripetutamente inveito contro i genitori, “andando in escandescenza fino a danneggiare mobili e suppellettili, strappando i vestiti dei familiari, picchiando in più occasioni il fratello minore, minacciando ed aggredendo il fratello maggiore”, al quale, oltre a tirargli contro delle mattonelle, incendiò anche la motocicletta Ducati 1098. Danneggiandola nuovamente a colpi di …









Leggi la notizia completa