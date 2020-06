Orgoglio Castelvetranese: “Pronti ad incatenarci ed a consegnare le schede elettorali per salvare l’ospedale”

Sempre più nero il futuro dell’ospedale di Castelvetrano che si appresta a diventare una vera e propria cattedrale nel deserto. A lanciare l’allarme ancora una volta il vice presidente del comitato .Orgoglio Castelvetranese i, l’avvocato Franco Messina che intende informare l’osservatorio, le associazioni e la società civile, che con la pubblicazione della Delibera nr 185 del 21/05/2020 sono state disattese tutte le speranze e le prospettive che lo stesso assessore aveva dato a gennaio 2020 al direttivo di Orgoglio Castelvetranese.

In quell’incontro- continua l’avvocato Messina- l’assessore aveva dato rassicurazione in merito alla discrezionalità che lo stesso aveva sull’atto aziendale, oggi approvato definitivamente , che di fatto è l’inizio della DISTRUZIONE DELL’OSPEDALE DI CASTELVETRANO.

In riferimento al post COVID, anche se apprendiamo che a Castelvetrano sarà lasciata la rianimazione, tuttavia …









