GUARDIA DI FINANZA ENNA

OPERAZIONE “TORNO SUBITO”

ASSENTEISMO AL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA

ESEGUITI 18 PROVVEDIMENTI CAUTELARI – INDAGATI IN 69



Guardia di Finanza COMANDO PROVINCIALE ENNA

COMUNICATO STAMPA 13/2020

Enna, 26/06/2020

Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Enna, coordinate dalla Procura della Repubblica del Capoluogo in persona del Procuratore Capo Dott. Massimo Palmeri e del Sostituto Procuratore Dott. Salvatore Interlandi, hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari di Enna, i cui destinatari – 18 tra dipendenti del Comune di Piazza Armerina e personale inquadrato all’interno dei Cantieri di Servizio – sono indicati quali responsabili di numerosi reati, tra i quali truffa aggravata, peculato ed irregolare attestazione delle prestazioni lavorative.

Le indagini, durate diversi mesi, hanno messo in luce un sistematico e diffuso meccanismo in virtù del quale un elevato numero di dipendenti del Comune di …









Leggi la notizia completa