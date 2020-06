Mazara, vicenda CUP, dura nota all’Asp dalla IV Commissione consiliare

La IV Commissione (presidente Giuseppe Palermo; vice presidente Gianfranco Casale; componenti: Matteo Bommarito, Francesca Calcara, Giuseppe Bonanno, Antonino Gaiazzo e Antonella Coronetta) dichiara:

“Questo periodo emergenziale ha messo in evidenza le criticità del nostro sistema sanitario.

La chiusura dei CUP provinciali ha creato non pochi disagi all’intera collettività, andando ad incidere negativamente sulle categorie più deboli, in particolar modo gli anziani e tutti coloro che non sono in grado di gestire autonomamente una procedura informatizzata di prenotazione.

La IV commissione consiliare, attraverso due note, la prima del 27/04/2020 e la seconda del 09/06/2020, ha sollecitato ed evidenziato la necessità di riapertura del CUP di Mazara del Vallo. Tale azione è stata sostenuta dal sindaco dott. Salvatore Quinci, dal presidente del consiglio Vito Gancitano, dalIe sigle sindacali rappresentative della categoria Medica ed Infermieristica e dal Tribunale dei diritti del malato.

Ci saremmo attesi maggiore celerità …









