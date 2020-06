Mazara. Riaprono i siti museali cittadini: Torna fruibile al Civic Center la mostra “I Trionfi di Sicilia”

Dopo lo stop per l’emergenza Covid, riaprono da oggi al pubblico i siti museali cittadini Teatro Garibaldi e Collegio dei Gesuiti. Saranno aperti e fruibili gratuitamente nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, tutti i giorni comprese le domeniche dalle ore 8,40 alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 19. I festivi (il 15 agosto) dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 16 alle ore 19.

– Mostra “I Trionfi di Sicilia”. Torna inoltre fruibile al Civic Center (ex carcere) di corso Vittorio Veneto la mostra grafico pittorica “I Trionfi di Sicilia” a cura degli architetti Mario Tumbiolo e Mario Giubilato dell’Accademia Selinuntina di Scienze, Lettere ed Arti, che era stata inaugurata lo scorso primo marzo e pochi giorni dopo sospesa per l’emergenza sanitaria.

Si tratta di una mostra di opere grafiche (carte illustrate, tarocchi) del prof. Paolo Asaro, composta da 78 …









Leggi la notizia completa