Marsala, incidente tra due auto e un furgone 

Due autovetture e un furgone sono rimaste coinvolte nel pomeriggio di oggi, in un incidente che si è verificato nei pressi dell’ex aeronautica militare a Sappusi a Marsala e che per più di un’ora ha bloccato il traffico in entrata e in uscita dalla città.

Una utilitaria guidata da una giovane, diretta verso il centro, si è scontrata con la vettura e il mezzo da lavoro che marciavano in direzione opposta.

I sanitari del 118 sono intervenuti per dare le cure alle persone rimaste coinvolte, ma fortunatamente hanno riportato solo delle lievi ferite e non è stato necessario trasferirli in ospedale. Per i rilievi e la regolamentazione del traffico sono intervenuti i vigili urbani di Marsala.











