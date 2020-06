Marsala, il Sindaco si arrende: via i contenitori per la raccolta degli indumenti 

Troppi incivili. E così il Sindaco Di Girolamo è costretto alla resa: via i contenitori gialli destinati alla raccolta degli indumenti usati. I cittadini, infatti, li utilizzavano per buttarci di tutto, creando, insomma, delle discariche.

“Queste immagini nella nostra città non le vedrete più – dichiara il Sindaco – E non perché i cittadini incivili siano improvvisamente scomparsi. Ma, poiché, dopo aver fatto centinaia di multe e numerosi appelli, molti continuavano a creare questo scempio come se fosse assolutamente normale, abbiamo a malincuore deciso di togliere i cassonetti degli indumenti sparsi in varie zone del nostro territorio, per posizionarli solo nelle Isole Ecologiche e nelle CCR, in quanto siti presidiati”.

Insomma, questi contenitori verranno collocati all’interno delle isole ecologiche.

"In questi anni, abbiamo fatto di tutto e lottato con determinazione affinché la civiltà avesse la meglio – continua il Sindaco









