Marsala 2020, l’elite politica e i trasformisti

La politica, ma quella della “polis”, quella amata da, Socrate, Platone e Aristotele, e perchè no anche quella di Nietzsche dovrebbe essere al centro del pensiero per Marsala 2020. Il filosofo nichilista che in “Così parlò Zarathustra”, esprime un pensiero attuale, che impregna la coscienza dell’uomo di oggi ossia l’obbedienza cieca.

L’illusione del “governo del popolo” è tale perchè è troppo radicata l’idea della “sudditanza” che si è arrivati al paradosso, della mediocrità come virtù, il M5S e la sua classe politica ne sono la personificazione vivente. La demolizione della casta, dell’elite. Elite dal latino “eligere”, scelta dei migliori, in democrazia la scelta accade attraverso l’elezioni, ed il popolo per farsi rappresentare e governare non sempre sceglie i migliori. E contestualmente al pensiero di Nietzsche, il popolo non elegge i migliori, ma coloro che promettono soluzioni semplici ad istanze complesse, per poi obbedire …









