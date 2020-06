Mafia, processo “Annozero”. Il rapporto tra le famiglie del Belice nel racconto degli investigatori 

Il luogotenente dei carabinieri Luca Tofanicchio è stato il secondo investigatore (dopo il maggiore Diego Berlingieri) ascoltato nel processo “Accardo Giuseppe + 14” (operazione antimafia “Annozero”) in corso di svolgimento davanti il Tribunale di Marsala.

Il sottufficiale, ascoltato per circa quattro ore, rispondendo alle domande del pm Francesca Dessì, ha parlato di quanto emerso nel corso delle indagini sui rapporti tra le famiglie mafiose del Belicino.

E in particolare, tra quelle di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Partanna. Tofanicchio ha, inoltre, spiegato come da una intercettazione si capì che il presunto boss Giovanni Domenico Scimonelli era stato il mandante dell’omicidio di Salvatore Lombardo, ucciso con due fucilate, a Partanna, davanti il bar “Smart Cafè”, il 21 maggio 2009. L’ucciso, un pastore con precedenti penali, aveva 47 anni. Nel processo “Accardo + 14” sono imputati s15 dei 33 presunti mafiosi o fiancheggiatori di …









