Mafia, Matteo Messina Denaro e il suo soggiorno nella villa bunker di Favignana

Matteo Messina Denaro, latitante numero uno di Cosa Nostra, avrebbe soggiornato per un periodo sull’isola di Favignana, dove, aveva nella sua disponibilità una villetta-bunker, che non si vede dalla strada, e che è stata realizzata dall’imprenditore edile marsalese, Salvatore Di Girolamo.

Sono queste le indicazioni che si ritrovano a seguito di uno sviluppo delle indagini dell’operazione antimafia “Scrigno”, e in particolare quelle relative a diversi soggetti che gli investigatori ritengono organici o comunque contigui a Cosa nostra, e tra questi Francesco Russo, originario di Marsala ma da anni impiantato a Favignana, e braccio destro del boss Vito D’Angelo, a capo della famiglia mafiosa di Favignana.

Dallo scorso marzo “Scrigno” ha portato alla luce gli affari e gli intrecci di Cosa nostra e le commistioni con la politica del trapanese, portando agli arresti tra gli altri, dei …









