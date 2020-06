Mafia e politica a Campobello di Mazara. Licata: “Sospendiamo la campagna elettorale”

“Sospendiamo la campagna elettorale fino alle dimissioni del Sindaco”. E’ quanto annuncia Doriana Licata, candidata a Sindaco a Campobello di Mazara per le prossime amministrative di Ottobre. Da tempo in diversi reportage Tp24 va raccontando l’inquinamento mafioso del voto a Campobello di Mazara. Le reazioni però sono state poco o nulle. Nessuno tra i politici parla (anche perchè sono quasi tutti coinvolti) e dalle istituzioni tutto tace.

In pratica Licata sospetta, come tanti, che il Comune di Campobello possa essere sciolto per mafia alla vigilia del voto, come accaduto a Castelvetrano. E allora chiede al Sindaco Castiglione di dimettersi per scongiurare un’eventualità che rimanderebbe le elezioni amministrative di un anno e mezzo.

Prima di Licata era intervenuto con una nota l’ex Sindaco Daniele Mangiaracina.

“Il clima di tensione, di velate contaminazioni, di discussi rapporti e di pericolose intromissioni nelle istituzioni, come si …









Leggi la notizia completa