Indagini su Castellammare, i consiglieri di Via: “Siamo garantisti”

I Movimento politico “ VIA” ha arricchito la sua squadra qualche settimana fa con l’ingresso di due esponenti politici di Castellammare del Golfo, che rappresentano e portano con se tutto un mondo di civismo e di professioni che guardano con attenzione alla attuale situazione giudiziaria che ha colpito la città.

Lontani da ogni giustizialismo e guidati dal solo rispetto per il delicato momento che la collettività è chiamata a vivere, forti del rispetto verso la magistratura Liliana Crociata e Nino Mistretta, congiuntamente, affermano: “Non è semplice, in questa grave situazione , per gli addetti alla politica , poter esprimere opinioni poiché, tutto è pur sempre opinabile e quindi facilmente criticabile specie da chi pensa di poter approfittare di questa vicenda per poter portare, strumentalmente, acqua al proprio mulino. Ma facendo parte delle istituzioni sentiamo il dovere di esprimere il nostro pensiero.

Facciamo parte di …









Leggi la notizia completa