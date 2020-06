Il MUD 118 Sicilia contro la Regione: «Considerati da sempre l’ultima ruota del carro»

«Grazie per il lavoro che gli operatori della SEUS hanno svolto nella fase più acuta dell’emergenza covid-19».

«Queste parole sono state molto apprezzate da tutti gli operatori della SEUS, specialmente se vengono pronunciate dall’Assessore Regionale alla Salute, parole che danno forza e coraggio in un momento difficile per l’intero comparto, parole che ci fanno ben sperare in una vera e seria riforma del sistema di Emergenza in Sicilia che non lasci indietro nessuno. Siamo dalla sua parte quando fa chiarezza escludendo licenziamenti, siamo orgogliosi quando afferma che gli operatori della SEUS sono dei PROFESSIONISTI, siamo dalla sua parte quando afferma che alcune organizzazioni sindacali attraverso dei comunicati stampa hanno detto delle falsità, abbiamo apprezzato tantissimo il suo modo diretto nel far chiarezza sulla vicenda, cercando di tutelare i vari soggetti posti in causa, ma nel contempo pensiamo anche che …









