Giovani chef crescono. Studente mazarese vince il concorso “Le plat du déconfinement”

Grande soddisfazione all’ IIS “F:Ferrara” di Mazara grazie all’alunno Salvatore Austero che vince il concorso “Le plat du déconfinement” con la ricetta dall’originale titolo “CUISINTENA” classificandosi al primo posto in Sicilia.

Il concorso ideato e organizzato nel periodo dell’emergenza Covid 19 dall’Institut Français di Palermo in collaborazione con l’Unione Cuochi Sicilia e l’Unione Cuochi Calabria appartenenti alla FIC (Federazione Italiana Cuochi) è stato bandito per la partecipazione degli Istituti Alberghieri delle due citate Regioni e prevedeva la preparazione di un video, in lingua francese o con sottotitoli in francese, della durata di 5 minuti, caricato su Youtube, sulla realizzazione di un piatto semplice, vegetariano- ovo-latto, che si sarebbe potuto preparare in qualunque parte del mondo, tenendo conto di restrizioni alimentari relative a culture e religioni.

I due alunni …









Leggi la notizia completa