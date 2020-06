Dopo quarantacinque minuti è 1-0 fra Trapani e Pordenone, decide Coulibaly

Il primo squillo è del Trapani al 7′: cross di Taugourdeau, mezza rovesciata di Pettinari che non riesce però a inquadrare lo specchio di porta. All’8′ provano a farsi vedere gli ospiti con il tiro a giro di Candellone deviato in calcio d’angolo dalla difesa granata. Al 10′ Trapani che si rende ancora pericoloso con il cross di Coulibaly per il colpo di testa di Pettinari, pallone bloccato in presa alta da Di Gregorio. Al 19′ iniziativa personale di Kupisz che si accentra e prova il mancino, pallone che termina a lato. Ma al minuto numero 34′ il Trapani passa in vantaggio: cross basso di Piszczek per il tap-in vincente di Coulibaly che batte Di Gregorio e fa 1-0. Al 37′ occasione granata con Pettinari che prova la battuta a rete da due passi, ottimo riflesso di Di Gregorio che respinge. Al minuto numero 44′ …









Leggi la notizia completa