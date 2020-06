Dopo la pulizia della spiaggia, nuovi rifiuti abbandonati. La segnalazione di Progetto Triscina

Da qualche giorno hanno preso il via i lavori pulizia dell’arenile di Triscina da parte della civica amministrazione. Ma purtroppo gli incivili sono sempre in numero consistente e così da tre giorni si è presentato questo cumulo di rifiuti sulla spiaggia, all’altezza della strada 155. A segnalarlo l’associazione Progetto Triscina del presidente Enzo Danimarca che afferma: “Nonostante la pulizia che è stata fatta nei giorni scorsi, ci chiediamo come mai sono ancora depositati in questo tratto di spiaggia. Chiediamo, a chi di competenza, di farli rimuovere e invitiamo i cittadini e i villeggianti a comportarsi da persone civili.” Giriamo la segnalazione all’assessore Irene Barresi sempre particolarmente sensibile alle problematiche ambientali.









