Rimane un solo caso positivo al Covid-19 in Provincia di Trapani. Lo rende noto l’ASP di Trapani con il bollettino delle ore 10:00 di venerdì 26 giugno 2020.

Al netto di decessi e guarigioni rimane un solo caso asintomatico nel territorio di Marsala. il paziente si trova in isolamento domiciliare obbligato. In totale l’ASP di Trapani ha effettuato 15.045 tamponi e 8.257 test sierologici su personale sanitario. Dall’inizio della pandemia si sono registrati 5 decessi.

L'articolo Covid, un altro guarito in provincia. Rimane un solo caso









