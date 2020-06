Corte dei Conti: “con il Reddito di cittadinanza solo il 2% ha trovato lavoro”

Per quanto riguarda la “quota 100”, ha messo in evidenza il procuratore generale della Corte dei Conti, Fausta Di Grazia, “delle istanze accolte circa il 49% riguarda soggetti con oltre 41 anni di contribuzione, a fronte di un’anzianita’ lavorativa media di 40 anni. I risultati sono stati al di sotto degli obiettivi illustrati nella Relazione tecnica che accompagnava il provvedimento, avente anche finalita’ di ricambio generazionale della forza lavoro”.

Per quanto riguarda, invece, il “reddito di cittadinanza” – riporta ItaliaOggi- ha aggiunto Di Grazia, “dai dati degli uffici di controllo risultano essere state accolte circa 1 milione di domande, a fronte di quasi 2,4 milioni di richieste, delle quali, secondo elaborazioni di questo Istituto, soltanto il 2% ha poi dato luogo ad un rapporto di lavoro tramite i Centri per l’impiego”.

Secondo la magistratura contabile, la pubblica amministrazione continua a pagare in ritardo, impiegando mediamente 49 giorni, e il tempo medio di ritardo è aumentato. “Continua a …









