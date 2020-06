Coronavirus, i focolai in Italia 

Sono arrivati a quota 49 i casi di positività al Covid nel focolaio emerso nei quattro Palazzi ex Cirio di Mondragone, comune del litorale casertano da lunedì diventato zona rossa. Le persone infettate sono quasi tutte bulgare, tutte asintomatiche, arrivate in Italia per trovare lavoro soprattutto come braccianti nelle coltivazioni del Casertano e del Basso Lazio. Alcune di loro hanno fatto perdere le tracce. Ieri mattina un gruppo di questi braccianti ha cercato di forzare la zona rossa per andare a lavorare e, su invito del presidente campano De Luca, la ministra Lamorgese ha inviato un contingente dell’Esercito per monitorare la situazione.

«Una piccola folla di italiani si raduna alle porte della zona rossa presidiata da polizia, carabinieri ed esercito. Una delegazione di associazioni prova a mediare, propone di censire gli abitanti dei palazzi della ex Cirio e di avviare un risanamento della zona, contrastando …









