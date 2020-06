Chirurgia Spalla Artroscopica e Protesica, ascoltiamo il Dott.Claudio Azzara

Quando si parla di ricostruzione artroscopica della spalla si fa riferimento a quelle che sono le lesioni della cuffia dei rotatori intendendo per cuffia dei rotatori un insieme funzionale all’interno della spalla che la fa muovere in maniera regolare. L’usura, la rottura, una lesione importante di quest’ultima determina nel paziente dolore e limitazione funzionale, ce lo spiega il Dott.Claudio Azzara chirurgo ortopedico presso la Casa Di Cura Villa dei Gerani.

La ricostruzione della cuffia dei rotatori e dei tendini che la compongono va fatta con la tecnica artroscopica, cioè con tre buchi, una telecamera e piccoli strumenti che vanno a riparare. La riparabilità della lesione tendinea è in relazione all’estensione ed alla retrazione dei tendini. La durata dell’intervento dura circa 30 min con tempi di ricovero pari ad 1 giorno. I risultati di tale intervento sono stupefacenti la spalla torna ad essere come quella che era prima.

Ecco il …









Leggi la notizia completa