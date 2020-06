Castellammare, l’ex sindaco Nicolò Coppola sui lavori di ripascimento della spiaggia Playa

In un momento drammatico per le sorti della nostra città apprendiamo, con piacere, attraverso il sito euroinfosicila dell’approvazione della convenzione regolante i rapporti tra il Dipartimento Regionale dell’Ambiente e il nostro comune per la realizzazione dell’operazione “Lavori di ripascimento della spiaggia Playa del Comune di Castellammare del Golfo”.

Il progetto, dell’importo di € 1.470.000, presentato dall’amministrazione Coppola a valere sull’ avviso pubblico Azione 5.1.1.A “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera” (Asse 5 del PO FESR Sicilia 2014/2020) pubblicato dal Dipartimento regionale Ambiente in data 03/07/2017 è stato dallo stessa struttura regionale ammesso a finanziamento attraverso la graduatoria definitiva approvata attraverso il DDG n. 869 del 29/10/2019. La stipula della convenzione regola di fatto i rapporti tra gli enti interessati e traccia …









