Campobello: Nota del PD di Osservazione Tecnica per la realizzazione di un impianto di compostaggio nella  contrada San Nicola di Mazara

L’ASSENZA DELLA VAS – Secondo quanto stabilito dall’art. 4.2 della legge 152, «la valutazione ambientale strategica, o semplicemente valutazione ambientale (di seguito indicata come VAS), riguarda i piani ed i programmi di intervento sul territorio ed è preordinata a garantire che gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione».

La legge n° 152 indica senza alcun dubbio come la VAS sia procedura preliminare e necessaria ad ogni altra valutazione inerente il rilascio di una qualsivoglia autorizzazione per un piano o progetto, che semplicemente possa impattare in modo significativo sull’ambiente, così come definito nell’art. 4.1.a.4 della stessa legge, secondo il quale è necessario «assicurare che venga comunque effettuata la valutazione ambientale dei piani e programmi …









