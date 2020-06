UFFICIALE: Fulgatore in Promozione

È arrivata la tanta attesa ufficialità: il Fulgatore è in Promozione. A seguito delle decisioni attuate dalla LND, secondo cui le singole classifiche sono state cristallizzate, è stato deliberato che il Fulgatore, in virtù del primo posto maturato nel girone A di Prima Categoria, torna dopo sei anni in Promozione. Straordinario e meritato successo della formazione trapanese ad un anno dalla delusione in finale play off contro il San Vito. A Fulgatore ora è tempo di fare festa: già da questa si svolgerà un consiglio direttivo per chiudere la 2019/2020 e programmare il prossimo futuro.









