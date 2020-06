Tutti pazzi per il bonus del 110% per le ristrutturazioni. Attenzione è un potenziale boomerang

Le notizie sull’ecobonus e sul sisma bonus fatte trapelare scientemente dal Governo in queste settimane hanno scatenato gli entusiasmi di milioni di italiani che pensano di poter rinnovare casa gratis e di professionisti ed imprese che sono in caccia di potenziali clienti. Ma è tutto veramente oro quel che luccica? A tal proposito abbiamo letto un interessante approfondimento sul quotidiano Il Sole 24 ore che è stato scritto da Costantino Ferrara, vice presidente di sezione della Commissione tributaria di Frosinone, già giudice onorario del Tribunale di Latina, presidente Associazione magistrati tributari della Provincia di Frosinone, che vi sottoponiamo per chiarire alcuni aspetti.

Tra le misure di spicco contenute nel decreto Rilancio, giocano un ruolo principale le detrazioni fiscali per i lavori di efficientamento energetico e sismico degli edifici, innalzate alla misura del 110% per i lavori commissionati dai privati sulle abitazioni. In particolare, più che …









Leggi la notizia completa