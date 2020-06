Trapani, incuria e rifiuti in via San Giovanni Bosco

E’ una iniziativa lodevole quella avviata da gruppi di volontari che hanno tirato a lucido, in questi giorni, gli arenili sporchi di Trapani. L’assessore comunale Ninni Romano plaude.

Del resto non potrebbe fare altrimenti. Ma se il privato si sostituisce al pubblico, la domanda: “L’Amministrazione cosa fa?”. Poco e niente perché Trapani è in balia della spazzatura e dei topi. Lo dicono, a gran voce, con i social a fare da cassa di risonanza al diffuso malcontento, cittadini e commercianti. In via San Giovanni Bosco, nei pressi della stazione ferroviaria e dell’hotel Crystal erbacce e immondizia. Un pessimo biglietto da visita per i turisti che si spera verranno in città. Nei giorni scorsi, Tp24, su sollecitazione dei residenti e dei commercianti della zona, aveva denunciato il degrado.

Nulla, però, è stato fatto. I volontari che puliscono le …









