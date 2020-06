Scatta, a Trapani, l’operazione “Spiagge sicure” messa a punto dal Comune che sta provvedendo a rimuovere le alghe trasportate dalle mareggiate. Gli interventi di rimozione della posidonia sono già state ultimate a Porta Botteghelle, sotto le mura di Tramontana. Nella spiaggetta prospiciente piazza Vittorio Emanuele sono stati anche avviati i lavori di fresatura e pulizia della sabbia.

Piu’ impegnative, invece, le operazioni di rimozione delle alghe nel litorale di Marausa. Gli operai, infatti, saranno impegnati per 8-10 giorni. Successivamente si procederà con la pulitura delle aree balneabili antistanti il campo Coni sul lungomare Dante Alighieri.

A completamento dei lavori di pulizia nelle spiagge di Piazza Vittorio e Marausa saranno installati i paletti per regolarizzare il distanziamento interpersonale e garantire il rispetto delle norme anti-covid.

"Sul fronte annesso alla pulizia delle spiagge va sottolineata l'encomiabile azione di volontariato posta in …









