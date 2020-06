Salemi, a maggio raccolta differenziata al 77,4%

SALEMI – Sale al 77,41% la raccolta differenziata a Salemi nel mese di maggio. Il dato è stato comunicato al Comune da ‘Energeticambiente’, azienda che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in città. “Un risultato che ci inorgoglisce – commentano il sindaco, Domenico Venuti, e l’assessore all’Ecologia, Calogero Angelo – e che dimostra, ancora una volta, come la raccolta differenziata sia ormai entrata a fare parte della vita dei salemitani. L’auspicio è che questi ottimi dati possano migliorare ulteriormente”.

Sul fronte delle infrastrutture, intanto, l’assessorato regionale all’Energia ha inserito il progetto presentato dal Comune di Salemi per il potenziamento del Centro comunale raccolta rifiuti nella lista degli ammessi a valutazione per ottenere il relativo finanziamento di oltre 334mila euro. “Una buona notizia – sottolinea Venuti – ma bisognerà attendere la graduatoria …









Leggi la notizia completa