Riapre il Selinus con una mostra delle foto di Napoli ed una conferenza dell’assessore Oddo

Domani, venerdi 26 giugno 2020, il Teatro Selinus riapre le porte alla Città con una mostra a cura del FAI e del CLUB UNESCO dal titolo “ Castelvetrano ieri ed oggi : preservare la memoria per progettare il futuro “ con le splendide foto di Enzo Napoli.

La mostra vuole essere uno stimolo per riflettere sugli errori del passato e per trovare strumenti e strategie per salvaguardare quel che è rimasto del nostro patrimonio storico- artistico e riprogettare il futuro.

L’Amministrazione, rappresentata dal Sindaco Enzo Alfano ha voluto cogliere questa occasione per dialogare su questi temi ed incontrare tutti gli Enti e le Associazioni presenti nel territorio con l’augurio che, dal confronto costruttivo, si possano gettare le fondamenta per il rilancio della nostra Città con particolare riferimento al Centro storico.

In tale contesto, prezioso sarà









