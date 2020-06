Paura per Fiorello: va a fuoco la camera da letto 

Paura per lo showman siciliano Fiorello.

Un incendio è divampato nella casa del conduttore.

Nell’attico di Fiorello erano in corso dei lavori di ristrutturazione, c’erano sia la famiglia che alcuni operai, quando una tenda sul soppalco ha preso fuoco.

Le fiamme si sono sviluppate nella camera da letto di Fiorello, ma sono state domate immediatamente dai vigili del fuoco, prima che facessero ulteriori danni.

Il conduttore e i suoi familiari sono sempre rimasti in casa. Alla fine il bilancio è positivo, pensando a quel che poteva accadere. Pochi danni nell’appartamento, ma tanto fumo, un operaio è rimasto lievemente intossicato ed è stato soccorso sul posto dal 118. Fiorello e i suoi familiari stanno tutti bene.

La causa dell’incendio sarebbe un corto circuito.









