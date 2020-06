Natante con 50 tunisini a bordo intercettato al largo di Torretta Granitola

Con la cessazione dell’emergenza sanitaria Covid-19 che ha interessato tutto il Pianeta, riprendono gli sbarchi clandestini di immigrati provenienti dalle regioni africane.

Questa mattina alle prime luci dell’alba intorno alle ore 05.00 vi è stata una segnalazione alla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo riguardante un’imbarcazione che si trovava in avaria a circa 5-6 miglia a largo di Torretta Granitola. A bordo della stessa vi erano 50 tunisini tutti maschi, fra i quali probabilmente qualche minore. Immediatamente è partita la motovedetta della Capitaneria di Porto di Mazara CP850 che ha intercettato l’imbarcazione in avaria ed ha allertato la Guardia Costiera di Trapani che tramite la motovedetta CP302 ha trasbordato tutti i migranti per essere portati a Trapani dove l’arrivo è previsto per le ore 13.00 di oggi. Le condizioni di salute dei tunisini sono fortunatamente ottime e da parte della Capitaneria di …









Leggi la notizia completa