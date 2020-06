Mazara, intensificati i controlli della Municipale. Disinfestazione a Mazara Due e Costiera

Intensificata in settimana l’attività di controllo del territorio da parte degli agenti della Polizia Municipale, coordinati dal Comandante Salvatore Coppolino. In particolare, nel corso dei servizi mirati a prevenire il rischio Covid, sono state riscontrate violazioni al codice della strada. Gli agenti hanno elevato 5 verbali per guida senza patente, procedendo al sequestro dei veicoli.

I servizi di controllo proseguiranno con pattuglie auto/moto montate sia per la prevenzione del rischio sanitario che per il controllo al traffico veicolare.

Oggi, giovedì 25 giugno a partire dalle ore 22, verrà realizzato un intervento di disinfestazione nei quartieri di Mazara Due e Costiera, da dove sono pervenute richieste di interventi urgenti per prevenire problemi di salute pubblica. “Per questo intervento utilizziamo le economie del ribasso d’asta della disinfestazione effettuata lo scorso anno avendo avuto la disponibilità della stessa impresa che realizzò gli interventi nel 2019, la Suprema Ambiente, …









