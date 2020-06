Mazara, furto in un parrucchieria. Rubate le mance dei clienti

Un furto in una parrucchiera del quartiere Trasmazaro è stato commesso la notte fra lunedì e martedì scorso.

I malviventi si sono impossessati della somma di 150 euro che si trovava nella cassettina delle mance per le dipendenti come riporta – PrimapaginaTrapani -.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati i vicini, che hanno sentito dei rumori fatti nel tentativo di forzare la saracinesca e a quel punto hanno chiamato la polizia. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine che stanno cercando di risalire ai possibili autori grazie alle riprese delle videocamere di sorveglianza delle attività commerciali.











