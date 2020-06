Marsala firma il suo Patto per la Lettura

L’Amministrazione Comunale ha candidato Marsala al riconoscimento di “Città che legge” per il biennio 2020/2021 approvando il “Patto locale per la lettura della Città di Marsala”, strumento che ha come obiettivo la creazione di una rete territoriale per la realizzazione di un modello innovativo e sperimentale di promozione del libro e della lettura, con la realizzazione di azioni sinergiche tra tutti i protagonisti della filiera culturale.

Considerata la rilevanza culturale e sociale per il futuro della nostra Città che l’iniziativa riveste , si ritiene opportuno ed auspicabile coinvolgere tutti i soggetti pubblici e privati (Istituzioni, Enti, Associazioni, Imprese, etc) che operano nel territorio marsalese e che a vario titolo espletano attività nel settore culturale.

A tal fine, Martedi prossimo – 30 Giugno – si terrà presso il Complesso Monumentale San Pietro (ore 17:00) un incontro di presentazione del “Patto locale per la lettura& …









