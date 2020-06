Marsala 2020. Grillo pigliatutto a destra. Adamo già in campagna elettorale. Di Girolamo cosa fa?

La politica marsalese è lanciatissima in una campagna elettorale che sta facendo più rumore del previsto.

Tante le liste che si stanno preparando e che sono in appoggio di questo o quel candidato sindaco, anche i rumors sui nomi degli aspiranti Primo Cittadino si sprecano.

Di vero c’è che gli unici due ad avere ufficializzato sono Aldo Rodriquez per il Movimento Cinque Stelle e Giulia Adamo.

Sugli altri due nomi c’è un inseguirsi di voci.

Massimo Grillo si lamenta: non sarebbero nove le liste in suo appoggio ( le fonti sono interne alla sua coalizione che a questo punto nemmeno conosce) ma quattro.

Avrà fatto male i conti, solo tre liste sono riconducibili al Movimento Via di Nino Papania: lista di Ignazio Chianetta e Arturo Galfano, lista Michele Gandolfo, lista di Antonio Vinci.

A queste si aggiungano le liste di Diventerà Bellissima, UDC, …









