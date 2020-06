Lavoro nero: La Cgil e la Flai incontrano i braccianti agricoli stranieri senza diritti e senza tutele.

“Necessario avviare la regolarizzazione prevista dal decreto Rilancio”

Trapani – L’emersione del lavoro nero e le procedure per la regolarizzazione dei lavoratori stranieri sono stati al centro dell’incontro che i rappresentanti della Cgil e della Flai provinciale, regionale e nazionale hanno tenuto al campo per migranti economici di Campobello di Mazara. A oltre quaranta braccianti agricoli stranieri, i sindacalisti della Cgil e della Flai Cgil hanno illustrato l’articolo 103, contenuto nel decreto “Rilancio”, che introduce, per quanto riguarda l’emersione di rapporti di lavoro, la possibilità di regolarizzare, attraverso una apposita istanza, il rapporto contrattuale con il lavoratore. Presenti all’incontro anche il segretario regionale della Flai Sicilia Tonino Russo, Mimma Argurio della Cgil Sicilia e il responsabile nazionale del dipartimento politiche migratorie della Flai nazionale Jean …









