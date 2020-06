La voce delle donne: “Cento donne alla conquista di un nuovo percorso”

Nasce la voce delle donne, un gruppo spontaneo di donne libere da barriere di appartenenza partitica per la promozione sociale, umana, civile e culturale del mondo femminile. A guidarlo un gruppo di donne campobellesi che intendono dar voce ai problemi relativi alle necessità ed all’universo femminile.

“Siamo un centinaio di donne provenienti dalle diverse realtà sociali che volontariamente si sono organizzate dando vita ad un comitato spontaneo con tanta voglia di fare, tanto basta per cominciare senza formalità”, sostiene Caterina Indelicato, ideatrice del cammino muliebre.

“Un modo per affrontare le problematiche declinate al femminile” afferma una delle promotrici del gruppo, Anna Stallone, che continua “Come madre e come insegnante conosco bene le difficoltà e le dinamiche delle donne; cercheremo nuove soluzioni, da sottoporre alla classe politica, per affrontare e risolvere tutte le difficoltà con le quali una donna …









