Chiamate dall’estero? La truffa del momento, le Ping Calls

PING CALLS: Un fenomeno di cui già siamo a conoscenza ma che negli ultimi tempi si sta intensificando in tutta Italia.

A testimoniare questa impetuosa crescita sono le numerose segnalazioni, giunte alla Polizia di Stato, da parte di utenti che ricevono chiamate da numeri telefonici con prefisso estero, per lo più provenienti dalla GranBretagna e dalla Tunisia.

Un solo squillo che incuriosisce chi lo riceve e lo induce a richiamare. È questo lo scopo dei criminali che, proprio grazie a questo, riescono a svuotare il conto telefonico del malcapitato ricaricando le carte di credito attivate per l’occasione. Il ‘costo’ della semplice telefonata, naturalmente senza risposta da parte di alcuno, può arrivare da 5 a 30 euro.

Ecco i consigli della Polizia Postate:

• Non richiamare il numero sconosciuto;

• Non inviare messaggi;

• Non aprire link inviati con SMS o "sistemi di messaggistica" …









