Al via il progetto Orchidea: organizzare e rigenerare contrastando gli Handicap e includendo i Disabili ed Anziani

Ha preso il via oggi il progetto Orchidea che ha il duplice obiettivo di offrire al welfare l’occasione di operare un cambiamento importante dal punto di vista dei servizi socio-sanitari grazie alle attività svolte in contesti non medicalizzati per la cura e l’inserimento socio-lavorativo. L’ente capofila è UILDM sezione di Mazara del Vallo, partner sono MDC, Movimento Difesa dei Cittadini ed il circolo di Legambiente Francesco Lojacono.

Il progetto Orchidea propone la creazione di percorsi didattici e socio-riabilitativi, formativi ed educativi rivolti a soggetti disabili del territorio, persone svantaggiate, famiglie e associazioni; la produzione agricola orientata ad offrire opportunità di integrazione ed inclusione sociale e finalizzata all’inserimento lavorativo a favore di persone che presentano forme di svantaggio psico-fisico oppure di disagio sociale con prodotti che saranno trasformati e commercializzati attraverso i canali commerciali.

Il progetto ha la finalità di …









