Agli arresti domiciliari, ma vende droga. Arrestato spacciatore a Mazara

Si trovava agli arresti domiciliari ma continuava a spacciare droga. Uno spacciatore è stato arrestato dalla polizia a Mazara del Vallo.

I poliziotti hanno tenuto sott’occhio la sua abitazione nel quartiere di Mazara due, quando è arrivato il momento propizio è scattato il blitz. In casa dell’uomo, di cui non sono state fornite le generalità, sono stati trovati 130 grammi di marijuana e tutto l’occorrente per confezionare la droga che una volta venduta avrebbe fruttato circa 2 mila euro. Ecco tutti i dettagli nella nota della polizia.

Nei giorni scorsi, la Squadra Pegaso della Sezione Investigativa del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo, al culmine di una intensa attività di indagine, ha arrestato, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un giovane mazarese, Salvatore Tumbiolo.

Più nel dettaglio, l'arresto si inserisce nell'ambito delle mirate e sempre









