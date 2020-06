A TU PER TU. Francesco Calcara: “M5S? Non hanno capacità amministrativa…”

Professore Francesco Saverio Calcara, due volte assessore, prima con Beppe Bongiorno e poi con Gianni Pompeo. Per dirla col M5S lei fa parte della “vecchia politica”. La cosa l’imbarazza un po’?

«No, per nulla. Non sono le etichette che definiscono le persone, ma cosa si è fatto nell’interesse della collettività e per amore della propria città, con onestà ed efficacia. Io sono consapevole del mio impegno e sono disposto a qualunque tipo di confronto. Una su tutti ricordo la politica culturale dei tempi in cui ero assessore: il riordino degli Archivi storici, il rilancio del teatro, la realizzazione della nuova toponomastica, le iniziative per tenere viva la memoria sulla storia della nostra città…».

Il M5S è al Governo della città da più di un anno. Posso sapere qual è il …









Leggi la notizia completa