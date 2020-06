Soccorsa a 5 miglia dalla borgata di Torretta Granitola, un’imbarcazione in avaria, con 50 migranti a bordo. L’allarme è stato lanciato dai migranti che hanno contattando la sala operativa della Capitaneria di porto di Palermo. Il barcone, come detto, in avaria è stato soccorso da una motovedetta della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo. A bordo del natante militare, hanno raggiunto il porto di Trapani dove verranno effettuate tutte le operazioni di accoglienza di rito.









