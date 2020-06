Trapani, segnalata alla Guardia Costiera una mucca spiaggiata. Ricerche senza esito

Sarebbe il terzo caso nel giro di pochi giorni, eppure il condizionale è d’obbligo. Già nel pomeriggio di ieri è pervenuta alla Guardia Costiera una segnalazione relativa alla presenza della carcassa di una mucca lungo la spiaggia nei pressi di Piazza ex Mercato del Pesce. Abbiamo contattato direttamente le autorità sopracitate, le quali ci hanno confermato che, nonostante le ricerche immediatamente effettuate, non vi era alcuna traccia dell’animale.

Stamane la nostra redazione è stata contattata per la medesima situazione ma, come avvenuto ieri, dell’esemplare non vi è alcun riscontro. Nelle scorse settimane, ricordiamo come siano state rinvenute due mucche fra Trapani e Custonaci delle quali avevamo dato notizia.









