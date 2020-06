Trapani, c’è l’ufficialità. Domani ritorna il mercatino a piazzale Ilio

Adesso è ufficiale. Come anticipato ieri da Tp24, domani mattina riaprirà il mercato settimanale di piazzale Ilio a Trapani. Lo ha detto il sindaco Giacomo Tranchida: “Il mercato riapre in sicurezza sanitaria. Questo era il nostro obiettivo e dal lontano 4 maggio, inizio fase 2 e questo sarà da domani anche per il mercatino del giovedi, come di già da settimane per il mercato del pesce e quello del contadino”.

“Mi dispiace – aggiunge il primo cittadino – per il lungo lasso di tempo trascorso, altalenante tra le posizioni oltranziste di taluni operatori e la responsabilità gestionale delle Associazioni di Categoria che dal 4 maggio e fino ad oggi vedeva esposta attivamente la sola minoritaria Confesercenti. Oggi l’intesa nella corresponsabilità gestionale anche di Confimpresa – continua Tranchida -. Tale nuovo quadro gestionale e plurale degli operatori ovviamente supera l’esigenza di …









