Start Cup Palermo, si chiudono le selezioni

Fino al 26 giugno sarà possibile presentare le candidature per partecipare alla business plan competition dell’Università degli Studi di Palermo

Mancano pochi giorni per ultimare la selezione delle idee di impresa che si sfideranno per l’ambito premio promosso dall’incubatore dell’Università degli studi di Palermo, il Consorzio Arca.

Le idee presentate verranno selezionate da una commissione tecnico-scientifica che, basandosi sui criteri dell’originalità, innovatività e potenziale di mercato dell’idea, individuerà i soggetti proponenti che passeranno alla seconda fase. I progetti più interessanti potranno essere selezionati per il Premio Nazionale dell’Innovazione 2020.

Lo scorso anno i primi due classificati, TriPie e Kazaam, hanno ottenuto buoni risultati durante l’edizione catanese del PNI (Premio Nazionale per l’Innovazione. Kazaam è rientrata tra le 4 idee più interessanti per il settore ICT, mentre TriPie …









