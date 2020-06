Sicilia, presta soldi applicando il 100% d’interessi mensili. Un arresto per usura

Presta i soldi ad uno studente universitario che deve avviare un’attività imprenditoriale, applicando tassi d’intersse del 100% mensile e 1200% annui. I finanzieri di Palermo hanno arrestato, per usura ed estorisione, il 43enne Giuseppe Cannino.

L’operazione delle fiamme gialle è uno sviluppo delle indagini che avevano portato lo scorso dicembre all’arresto di Calogero Filoreto, 39enne, scoperto mentre intascava i soldi che costituivano gli interessi sul prestito. Qui i dettagli nel comunicato dei miitari:

“I Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Palermo nei confronti di CANNINO Giuseppe (cl. ‘77), per le ipotesi di reato di usura ed estorsione.

L’attività costituisce lo sviluppo delle indagini che hanno portato, lo scorso 18 dicembre, all’arresto in flagranza di reato di FILORETO Calogero (cl. ‘81), scoperto dai …









