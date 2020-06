Scrive Guido, sulla movida selvaggia nel centro storico di Marsala

Gentile Redazione, mi accodo alla segnalazione inviatavi dal Sig. Gianvito in merito alla situazione di disagio, che noi cittadini del centro storico di Marsala ormai viviamo ogni fine settimana.

Da alcuni anni ormai vivo con mia moglie in via Mario Rapisardi, via che durante il fine settimana si trasforma in una zona franca, dove ragazzi non ancora maggiorenni si danno al consumo smodato di bevande alcooliche ed al consume di droghe.

Il muro della Chiesa del Colleggio dei Gesuiti è diventato un orinatoio a cielo aperto.

Con Stima Immuata

Guido











Leggi la notizia completa