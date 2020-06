Salemi, al via i lavori nella scuola di contrada Ulmi

Al via a Salemi i lavori di riqualificazione della scuola elementare di contrada Ulmi, per i quali il Comune aveva ottenuto un finanziamento da parte del ministero dell’Istruzione.

Previsto l’ampliamento della struttura con la realizzazione di una nuova aula e di una palestra. Verranno realizzati, inoltre, nuovi bagni e installati nuovi infissi e porte. “Si tratta di lavori che renderanno la scuola più efficiente e più bella – afferma il sindaco di Salemi, Domenico Venuti – ma che ci consentiranno anche di dare una prima risposta in termini di misure anti-Covid”.









