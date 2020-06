Presi prima della rapina al portavalori. Commando composto da 7 banditi

Nella giornata del 23 giugno 2020, in Caserta, Ufficiali di Polizia Giudiziaria della Squadra Mobile di Caserta e della Compagnia Carabinieri di Caserta, davano esecuzione al decreto di fermo di i delitto emesso da questa Procura della Repubblica, nei confronti di sei persone gravemente indiziate, in concorso tra loro, del delitto di associazione per delinquere e di tentata rapina ai danni dell‘Ufficio Postale di San Marcellino, sito al Corso Italia 167, delitto quest‘ultimo non consumato a causa del provvedimento pre cautelare emesso.

L‘esecuzione del fermo di indiziato di delitto si rendeva necessario poiché gli indagati, utilizzando un‘abitazione ubicata in prossimità dell‘Ufficio postale e da lì avendo realizzato un tunnel della lunghezza di circa 200 metri nella conduttura fognaria sottostante e terminante al di sotto dell‘obiettivo, dopo avere più volte effettuato i necessari sopralluoghi, avevano compiutamente …









