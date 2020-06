Partanna, l’associazione Oipa dona al Comune gli attrezzi per la sterilizzazione dei cani

L’associazione OIPA Partanna ha donato al comune di Partanna tre kit di attrezzi chirurgici per le sterilizzazioni, di cui due kit di attrezzi sono per la sterilizzazione dei cani, e un kit è per la sterilizzazione dei gatti, perché purtroppo anche i gatti sono randagi e il loro numero aumenta quando ci sono i periodi del calore. Basta chiedersi quanti ne vedete schiacciati per le strade.

È da quasi un anno che le sterilizzazioni sono bloccate. Precedentemente era il veterinario dell’ASP a portare gli attrezzi che servivano ed erano mancanti, ma dopo diversi solleciti all’amministrazione comunale che gestisce il canile, non è più venuto a sterilizzare perché non si è mai provveduto a ripristinare le condizioni idonee per effettuare le operazioni.

In casi urgenti, e per consentire le adozioni che come volontari ci impegniamo a portare avanti, abbiamo portato noi i randagi in altri canili dei …









